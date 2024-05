Unisalento, “I corsi di laurea, istruzioni per l'uso": come scegliere quello giusto

​Terzo appuntamento con SUR, Salento University Radio, la web radio di Unisalento diretta da Stefano Cristante, ascoltabile anche sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza. Il format che vi presentiamo questa settimana è un’occasione da non perdere per chi voglia saperne di più sull’università a partire dal suo focus: i corsi di studio. La curiosità degli studenti è talvolta per intere città universitarie o atenei (“Voglio andare a studiare alla Sorbona”), oppure per i centri di ricerca (“La qualità delle materie scientifiche è ottima in quell’ateneo”), ma è il corso di laurea la vera molla che motiva un’immatricolazione o un’iscrizione, perché ci si laurea in Lettere, in Economia, in Fisica o in una delle tante altre aree disciplinari cui sono dedicati i corsi di studio.

Il programma

Salento University Radio ha intervistato i presidenti di tutti i corsi di laurea dell’Università del Salento, cioè coloro che presiedono sia le lauree triennali che quelle magistrali di uno stesso indirizzo formativo. Nel corso del tempo l'Ateneo è andato creando nuovi corsi di laurea nei tre comparti del sapere, umanistico-sociale (12 corsi di laurea triennali, 16 lauree magistrali e una magistrale a ciclo unico), giuridico-economico (6 triennali, 4 magistrali e una magistrale a ciclo unico), tecnico-scientifico (16 triennali e 16 magistrali) a cui si è recentemente aggiunto anche il comparto medico-sanitario (una triennale e una magistrale a ciclo unico). Il totale porta a 35 corsi di laurea triennali, 36 magistrali (di durata biennale) e 3 magistrali a ciclo unico (di durata quinquennale). Si tratta di un’offerta formativa ormai matura, e che nei nostri podcast viene illustrata dai docenti che presiedono ciascun corso, intervistati da Sarah Siciliano, sociologa dei processi culturali, nel format “I corsi di laurea: istruzioni per l’uso”. Abbiamo scelto di condividere con voi l’intervista a Enrico Ciavolino, docente di Psicometria e presidente del corso di laurea magistrale in “Data Science per le scienze umane e sociali”, un corso di nuova istituzione che ha l’ambizione di formare professionisti nell’analisi e nell’interpretazione die dati.

I corsi di laurea - Enrico Ciavolino presenta la Laurea Magistrale in Data Science per le Scienze Umane e Sociali

Le interviste a tutti gli altri presidenti sono disponibili sul sito della radio, oppure scaricando la App “Salento University Radio” da Apple Store o da Google Play, oppure ancora iscrivendosi alla pagina Instagram sur_salentouniversityradio/ Buon ascolto.