Ingegneria informatica e Data Science: UniSalento presenta i nuovi corsi di laurea

La prossima settimana l'Università del Salento presenterà i nuovi corsi di laurea in “Ingegneria informatica” (triennale) e “Data science per le scienze umane e sociali” (magistrale), in avvio da quest’anno accademico 2023/2024.

Appuntamento il 6 settembre

L'incontro “Nuove competenze e professioni per la trasformazione digitale” servirà a presentare gli aspetti caratterizzanti, i profili professionali in uscita e le iniziative correlate ai corsi sopracitati. L'appuntamento è fissato alle ore 10:00 di Mercoledì 6 settembre, nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento e online su https://unisalento.it/060923

Gli interventi previsti durante l'incontro

Durante l'incontro, “Nuove competenze e professioni per la trasformazione digitale”, interveranno il Rettore Fabio Pollice, il Delegato alle Tecnologie digitali Luigi Patrono e il Delegato alla Promozione e finanziamenti per la ricerca Enrico Ciavolino.

Sul tema “Lavorare e studiare con l’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca” interverrà inoltre Daniela Talà, di Anpal Servizi. Sono previsti infine interventi di diversi “portatori di interesse” e di scuole e studenti.

L'obiettivo dei nuovi corsi di laurea

I corsi di laurea in “Ingegneria informatica” (triennale) e “Data science per le scienze umane e sociali” (magistrale) saranno erogati rispettivamente dal Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione e quello di Scienze umane e sociali. I nuovi corsi di laurea vogliono essere una risposta ai continui processi di trasformazione digitale: le tecnologie pervadono ogni settore e la sienza dei dati è diventata una preziosa risorsa ormai indispensabile nei processi decisionali. L'bbiettivo sarà quello di dare agli studenti nuove competenze e professionalità necessarie a fronteggiare l’inarrestabile cambiamento.