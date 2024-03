C'è un pezzo di Puglia a Madrid. Attilio, imprenditore brindisino: «Panzerotti, orecchiette e bombette: così vogliamo conquistare la Spagna»

C'è un pezzo di Puglia a Madrid. Si chiama "Mena Apulian Food" ed è un progetto nato nel 2020 che vede come protagonista un giovane imprenditore di Oria, in provincia di Brindisi, Attilio Mingolla, che quattro anni fa ha lasciato la sua terra con un sogno: far conoscere le sue radici all'estero. E lo ha fatto come tanti pugliesi sanno fare, cioè prendendo per la gola i propri clienti: panzerotti, pucce salentine, bombette, orecchiette e capocollo.