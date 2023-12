Il Cantiere apre nella Grande Mela e offre pittule calde in strada. Video

A New York sono tutti pazzi per le pittule. Le hanno provate tutti, automobilisti, tassisti, pedoni, insomma newyorkesi avvicinati dagli imprenditori salentini - i fratelli Vetrugno - del Cantiere Hambirreria che giovedì 14 dicembre aprirà la nuova sede nella grande mela.

Se ne sono andati in giro con una coppa piena di pittule calde da offrire a chiunque in strada e nei negozi. «Le piacciono?». «Certamente» è la risposta di tutti. E d'altronde come dargli torto. Un nuovo modo di far pubblicità al locale facendo provare, anzi gustare, ciò che potranno trovare all'interno del nuovo locale.

E dunque il Cantiere è pronto a sbarcare nella grande mela, dopo Lecce e Milano, supera in confini nazionali e importa il made in Lecce in America.

L'inaugurazione

Il format sarà sempre quello: hamburgheria e birreria in un locale tipicamente industriale che mette insieme l'americano hamburger con prodotti salentini e pugliesi.

L'inaugurazione - 41 Kenmare street a Manhattan - è prevista per giovedì 14 dicembre alle 17. Dalle 17.00 alle 18.00 birra e degustazione gratuita di aperitivo italiano. Dalle 18.30 alle 23.00 cena con servizio al tavolo.