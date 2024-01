Il ristorante leccese Tabisca apre a Londra, nuova sede nel quartiere cool di Chelsea

Il Salento d’eccellenza continua la sua corsa oltremanica: il "Tabisca, vico dei Tagliati" approda a Chelsea, uno dei quartieri più cool di Londra. A ridosso del Borgo Reale di Kensington e della mitica King’s Road, fulcro della moda mondiale negli anni Sessanta, la versione londinese di una delle migliori steakhouse di Lecce si va ad aggiungere alla versione londinese di Capilungo a Covent Garden e quella newyorkese del Cantiere.

Lo staff di servizio e la brigata in cucina sono composte completamente da italiani per lo più leccesi. Al timone ci sono Fabio Trullo, Federico Cosi e Giovanni Mele. Il Tabisca Food & Gallery sorge su Holben Place, 60 posti a sedere in una sala con uno stile decisamente più raffinato alla quale si aggiunge anche un lounge bar. Prodotti e servizio sono esattamente gli stessi che hanno fatto il successo del locale leccese.

Il nome sottolinea una importante partnership con il fotografo leccese Roberto Tondi, noto nel mondo dell’arte per aver concentrato la propria attività sulla ricerca di nuovi linguaggi visivi. All’interno del ristorante sono esposte le sue opere, fotografie uniche realizzate con una tecnica affinata negli anni, una sorta di reportage liquido, di taglio narrativo ed emozionale.

Tante le recensioni positive giunte in questo primo mese di apertura al nuovo Tabisca, non solo da parte di coloro che hanno provato la cucina che i leccesi conoscono bene, ma anche delle riviste di settore.

