​Il Quantobasta di Lecce è il miglior bar ​d'Italia. «Abbiamo vinto». La guida

Il Quantobasta di Lecce è il miglior bar d'Italia. «Abbiamo vinto», annunciano sui social i titolari Diego Melorio e Andrea Carlucci. E' il riconoscimento che la nuova edizione della ai migliori cocktail bar di BlueBlazeR, presentata lo scorso gennaio - a Firenze ha riservato al locale luogo indiscusso della movida leccese.

La guida

La Guida che per l'edizione 2024 sarà in versione cartacea in tutte le librerie, in collaborazione con Spirito Autoctono, passa al setaccio ogni anno oltre 300 locali su tutto il territorio italiano.

Nelle pagine della guida i bar sono divisi per regione e per tipologia: cocktail bar, speakeasy, bistrot, hotel bar.

I premi

Sei i premi assegnati sul palco del teatro Goldoni in collaborazione con Spirito Autoctono.

Miglior bartender: Martina Bonci del Gucci Giardino 25 di Firenze

Miglior bar di hotel: AMAN di Venezia

Miglior bar in assoluto: Quantobasta di Lecce

Il Martin Miller’s miglior martini cocktail Italiano: Edoardo Sandi dell’Atrium Bar del Four Seasons di Firenze, vincitore, nella scorsa edizione della guida, del premio come migliore bar d’hotel d’Italia.