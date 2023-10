Ristoranti d'Italia, sono 47 i migliori premiati dal Gambero Rosso con le Tre forchette. E ce n'è anche uno pugliese

Quasi 2.500 ristoranti recensiti, con 324 nuovi ingressi e 21 premi speciali: sono i numeri di "Ristoranti d'Italia 2024", l'autorevole guida del Gambero Rosso, giunta alla sua 34esima edizione, che è stata presentata oggi a al Teatro Quirino di Roma. Sono 47 (tre in più rispetto allo scorso anno) i locali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, quello delle ambitissime "tre forchette" e tra questi ce n'è anche uno pugliese, che è una delle sette new entry. Un solo ristorante nella fascia più alta dei riconoscimenti, dunque, ma tante eccellenze, tant'è che per numero di insegne recensite la Puglia è seconda (insieme al Piemonte) solo alla Lombardia.