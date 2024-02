Al ristorante lui chiede di dividere il conto, lei alla cameriera: «A te è mai successo? Pago io, spero lui ti dia almeno la mancia» Video

La questione è eterna e apparenemente irrisolvibile: chi deve pagare il conto al termine dell'appuntamento romantico? Ormai dovrebbe essere accantonata l'idea per cui l'onere ricade specificamente sull'uomo (non più colui che deve "provvedere") e, in effetti, nella maggior parte dei casi sembra così. L'opinione che va per la maggiore, invece, è che la persona che estende l'invito debba occuparsi anche di "estendere" il portafogli, a meno di accordi precedenti di diversa natura.

Cosa succede, però, nel caso in cui ciò non avviene? Un video pubblicato su TikTok mostra un ragazzo che chiede di dividere il conto, mentre la ragazza non è assolutamente d'accordo (per una serie di motivi) e finisce per coinvolgere anche la cameriera - un po' titubante - nella questione.

Dopo qualche minuto di discussione, la ragazza decide di pagare il conto per intero, chiedendo a lui di occuparsi per lo meno della mancia.