Tre cose da evitare in aereo secondo la hostess: «Non usate la carta igienica e niente pantaloncini corti...»

Viaggiare è un'esperienza incredibile, specialmente se lo si fa per piacere e vacanza e non a causa del lavoro e degli impegni. Tuttavia, allontanarsi da casa vuol dire anche allontanarsi da tutti i comfort di cui disponiamo nel "nostro" ambiente e bisogna quindi essere consapevoli di poter essere sorpresi da imprevisti in qualsiasi momento.

Per questo motivo, girare il mondo richiede anche la capacità di adattarsi alle varie situazioni e di reagire in maniera costruttiva e positiva in situazioni non particolarmente piacevoli. In alcuni casi, però, possiamo semplicemente seguire i consigli di chi ne capisce di più, come nel caso di Cher, una hostess da ormai cinque anni che ha deciso di condividere su TikTok qualche dritta da ricordare nel caso di un viaggio in aereo.