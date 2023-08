Concerti, musica, sagre e feste: ecco cosa fare stasera in Puglia. Una carrellata di eventi per questa domenica 20 agosto

Gli amanti della cucina tradizionale questa sera avranno davvero l'imbarazzo della scelta: in provincia di Lecce, grazie alle tradizionali sagre di paese, si potranno gustare polpette, piatti della cucina contadina, panini con la carne di cavallo o salsiccia, e bere delle ottime birre. Non mancheranno musica, concerti - a Grottaglie c'è Levante - teatro e tanto divertimento. Ecco dunque una carrelata di eventi che suggeriscono cosa fare stasera in Puglia.