Cosa fare stasera in Puglia? C'è Bollani e Ostuni e Fortis a Manduria. Poi teatro, libri e sagre: ecco una carrellata di eventi

Il grande jazzista Stefano Bollani sarà protagonista questa sera a Ostuni (provincia di Brindisi) dell'Estensioni Music & Light Festival, mentre Alberto Fortis torna a Manduria. Non mancheranno i sapori della tradizione, con il Festival del Fico Mandorlato a San Michele Salentino. Questi e tanti altri eventi previsti per oggi - 21 agosto. Ecco allora cosa fare stasera in Puglia.