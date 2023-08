Le mozzarelle più buone d'Italia, la Puglia domina la classifica del Gambero Rosso

La mozzarella, regina indiscussa delle tavole estive italiane, è protagonista dell'ultimo numero di Gambero Rosso. La rivista culinaria ha stilato, nel numero di agosto, una classifica per eleggere i prodotti di più alta qualità, e qui la mozzarella pugliese occupa ben sette posti in Top Ten. Inoltre, per i più attenti alla linea e per gli intolleranti al lattosio, non manca la selezione delle migliori mozzarelle light e lactose-free.

La selezione delle migliori produzioni artigianali è dominata dalle regioni meridionali e centrali, terre in cui la mozzarella occupa un posto d'onore nella tradizione culinaria. La Campania si aggiudica i primi due posti della classifica, le medaglie d'oro e di argento vanno rispettivmente a: l'Agricola Gentile con il Fiordilatte di Agerola (NA) e la Fattoria Savoia con il suo Fiordilatte, dei fratelli Francesco e Mara Savoia di Roccabascerana (AV). Segue poi la Puglia che si distingue dalle altre regioni, conquistando il bronzo con la Deliziosa di Delizia, di Noci (BA) e occupando sette delle dieci postazioni totali presenti nella classifica delle migliori mozzarelle artigianali d'Italia.

Nelle schede accanto, la lista completa delle migliori mozzarelle italiane.