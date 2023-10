Andrea Giambruno, chi è l'ex compagno di Giorgia Meloni: le gaffe in tv, la fissazione per il ciuffo e quella frase sul matrimonio (3 giorni fa)

Che l'attenzione su di lui fosse alta quando ha iniziato a condurre un programma su Rete 4 non doveva stupire, essendo Andrea Giambruno, 42 anni, il compagno della premier Giorgia Meloni. Ma che lui diventasse protagonista di gaffe sfornate una dietro l'altra, un po' onestamente ha lasciato perplessi. Perché i fuorionda lanciati da Striscia La Notizia che hanno portato alla fine della storia tra Meloni e Giambruno, sono solo la punta dell'iceberg. Certo, in quelle occasioni si è spinto proprio oltr parlando - seppur scherzosamente - di tradimenti e ammucchiate. Ma Giambruno era già finito (e varie volte) alla ribalta per le sue uscite fuori luogo.

E dire che lui, esemplare tipico di maschio alfa fissato con il look e con il ciuffo (una volta confessò che metteva il gel su consiglio di sua madre), ha sempre ribadito: «Faccio il giornalista da 15 anni. Non permetto a nessuno di dirmi come devo fare il mio lavoro», confessando poi che la relazione con Giorgia aveva anche «dei vantaggi professionali». «Magari il decreto Lavoro ho chi me lo spiega se poi ne devo parlare in tv - diceva - Magari ho fonti tra i suoi collaboratori che a me, come immagino ad altri, possono dare delucidazioni o dritte». Di certo, in questi mesi, non ha avuto nessuno che gli desse dritte su come evitare scivoloni o (tanto per dire) su come non finire in un fuorionda scottante.