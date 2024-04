Laforgia, attacco social al Pd: «Post sulla querela di Meloni a Canfora, ma nella foto io sono "senza testa"»

«Ci sono anche io, a destra della foto, ma senza testa»: Michele Laforgia, avvocato e candidato sindaco di una parte del centrosinistra a Bari, va all'attacco del Pd nazionale. Il motivo? Un post sui social. Spiega Laforgia sulla sua pagina Facebook: "L’altroieri è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata in danno dell’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il professor Luciano Canfora, che mi onora da molti anni della sua amicizia e della sua fiducia. Uno dei più grandi intellettuali italiani. L’ho accompagnato in aula perché è difeso da me, un avvocato di provincia. Lo hanno scritto i giornali e lo hanno detto in tv. E ne hanno parlato anche sui social, ovviamente non tutti con favore. Agli avvocati capita spesso, non me ne faccio un cruccio. Ma quando ho visto questa foto mi è venuto un tuffo al cuore. È un post sul sito Instagram del Partito democratico nazionale. Ci sono anche io, a destra della foto, ma senza testa. Sarà certamente un caso, una coincidenza. Ma a me ha fatto impressione lo stesso".

Le tensioni nel centrosinistra e "l'accordo" tra primo turno e ballottaggio

Proprio ieri Laforgia e Vito Leccese, candidato sindaco del Pd, avevano sancito una specie di accordo: data l'impossibilità al momento di riunire il campo largo di centrosinistra, tramontate ormai le primarie che dovevano tenersi tra i due, e accantonata qualsiasi ipotesi di terzo nome d'unità della coalizione, tanto vale correre ognuno con le proprie liste al primo turno delle Comunali baresi, per poi stringere l'alleanza al ballottaggio.

Il che presupporrebbe una dialettica elettorale senz'altro vivace, ma senza troppi sgambetti. Il caso sollevato da Laforgia sulla foto "decapitata" sembrerebbe però andare nella direzione opposta.