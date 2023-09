Xylella, la proposta per la riforestazione: istituire una Zona agricola speciale

Una Zona Agricola Speciale per accelerare le procedure di autorizzazione della riforestazione e garantire un flusso di risorse più rapido e imponente. È questa la richiesta sottoscritta dalle associazioni agricole - Coldiretti, Cia, Confagricoltura - e presentato oggi a Lecce nella sede della Camera di Commercio che, con il presidente Mario Vadrucci, ha riunito parlamentari, amministratori regionali, il rettore di Unisalento, le due Camere di commercio di Brindisi e Taranto.

Obiettivo: riforestare il Salento nel post xylella

Obiettivo: definire una strategia condivisa per riforestare il Salento desertificato da Xylella fastidiosa, obiettivo finora mancato per l'eccessiva burocrazia e la scarsità dei fondi a disposizione. "Xylella sia considerata al pari dell'alluvione in Emilia Romagna" è stata la richiesta delle imprese agricole, per aprire uno spiraglio di ripresa dopo anni durante i quali hanno chiuso centinaia di frantoi (su 470 esistenti nel 2013 ne sono rimasti aperti 20) e migliaia di piccole aziende olivicole.

I fondi

Un disastro non solo agricolo, ma occupazionale, turistico, ambientale al quale finora sono stati destinati 300 milioni di euro che, per le associazioni, sono ancora in parte nella "pancia" della Regione e del ministero.

Risulta speso, infatti, appena il 40%.