Xylella, altri 29 ulivi infetti in zona cuscinetto nel focolaio di Castellana Grotte

Altri 29 ulivi infetti nel focolaio di Castellana Grotte, segno ineludibile dello stato di avanzamento della xylella fastidiosa. È l'ultimo dato raccolto dagli esperti di Infoxylella.

Dopo la pausa pre-natalizia, legata a problematiche di carattere amministrativo, il cruscotto del monitoraggio ha ricominciato a funzionare ed ora indica, purtroppo, un avanzamento del 63% a fronte del 60% di un mese fa.

Le piante infette

Come si è detto, non manca l’aggiornamento del numero delle piante infette, con 29 nuovi olivi positivi ritrovati nel nuovo focolaio registrato a dicembre come nuovo limite occidentale del fronte dell’epidemia, ricadente nella zona cuscinetto dell’agro di Castellana Grotte.

«Di queste nuove piante infette - spiegano i ricercatori -, 25 erano già destinate ad essere abbattute perché ricadenti nel raggio di 50 metri dei due ulivi rintracciati a dicembre, ma le altre quattro rappresentano una ulteriore espansione del focolaio».