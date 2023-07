Vini rosati, un premio per il Vigna Mazzì di Rosa del Golfo

Rosa del Golfo, azienda vinicola di Alezio, vince la XXVI edizione della rassegna-concorso “Rosati in terra di rosati”, all’interno della manifestazione “Vini rosati di Puglia”, grazie al “Vigna Mazzì” 2021, che trionfa come miglior rosato in assoluto.

“Aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento, per noi che eravamo stati protagonisti della prima edizione di questo premio, è un vero onore, ed è la testimonianza di come qualità e lavoro ripaghino sempre” ha dichiarato Damiano Calò, titolare dell’azienda Rosa del Golfo. “Questa annata è particolarmente vocata ed equilibrata” prosegue Calò “con sentori di piccola frutta rossa ed un finale molto persistente. Il breve passaggio in legno ha donato a questa annata un tannino delicatissimo, che gli garantirà una lunga vita”.

Ed il Vigna Mazzì, in effetti, è un Rosato dalla grandissima vita: nato dall’innata capacità della cantina di Alezio di sperimentare, dalla ricerca sui vitigni autoctoni, fino all’utilizzo di nuove tecnologie nella produzione.

Il vino

Il Vigna Mazzi è un vino esuberante che nasce nelle terre del Salento, in particolare nella località Mazzì, una piccola contrada che si affaccia sul golfo di Gallipoli, in una vigna che storicamente ha prodotto dei grandissimi vini - in particolar modo rosati - con una base predominante di Negroamaro, mitigata da un accenno di Malvasia.

Il Mazzì si presenta come un vino figlio di un esperimento e di una provocazione: l’esperimento consiste nel proporre un rosé classico e tradizionale, che rimane in botti di legno come un tempo, tanto da risultare il primo rosato italiano realizzato in questo modo, la provocazione sta nel voler dimostrare, di poter realizzare un grande rosato, longevo e perfettamente compatibile con le botti in rovere, quasi come un classico vino rosso ma, con al suo interno, l’eccellenza dei rosati in Italia.