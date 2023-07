Da concorrente a giurato in 8 anni. A “Emergente Chef” il cuoco Gigante: «Sognate in grande»/La storia

Giovanni Gigante ritorna a “Emergente Chef” otto anni dopo avervi partecipato come concorrente. Solo che, adesso, il 29enne ginosino, considerato uno dei più importanti chef di cucina europea, vi rimette piede da componente della giuria. Un cuoco che giudicherà altri cuochi. «Quando mi è arrivato l’invito - spiega Gigante - ho provato un’emozione indescrivibile. Nel contempo, orgoglio per la possibilità di svolgere il significativo ruolo di valutare talenti che, nel futuro, chissà, potranno diventare protagonisti indiscussi della ristorazione internazionale». Emergente Chef, è giunta alla 19esima edizione.

Il programma

È un format ideato dal giornalista Luigi Cremona e si avvale della preziosa collaborazione della dottoressa Lorenza Vitali della società Witaly.

Prevede una serie di gare dedicate a vari settori della ristorazione ed ospitalità. Si sviluppa in tre appuntamenti di selezione, prima della finalissima. Quindi, la selezione Nord che si svolgerà a Milano il 4 e 5 luglio prossimo, dove sarà presente Gigante nella veste di giurato chef, e la selezione Centro-Sud in programma il 3 e 4 ottobre di quest’anno. La prima, si terrà a Villa Terzaghi, sede istituzionale del progetto didattico promosso dall’Associazione Maestro Martino, presieduta dallo chef Carlo Cracco. La seconda, presso l’Università dei Sapori di Perugia.

La finale si terrà ad Alma, scuola di cucina alla Reggia di Colorno (Parma) ad inizio del 2024. Alla medesima, verranno ammessi i migliori 4 per ogni selezione; complessivamente, 8 chef e altrettanti pizzaioli. Alla selezione di Milano sono iscritti 15 chef e 11 nella sezione pizza. Il messaggio di Gigante a tutti coloro che ambiscono a diventare chef: «Sognate in grande, ma sappiate che per arrivare a costruire qualcosa di veramente straordinario, ci vorrà tanto impegno, studio, idee, sacrifici, duro lavoro, tantissima voglia di fare». Insomma, il cibo va reso protagonista per trasmettere concretamente una cultura gastronomica. Che deve riannodarsi con i legami col territorio facendo cucina di qualità.