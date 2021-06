Variante Delta, in Puglia 51 casi. Gli esperti: «Bastano 5-10 secondi per contagiarsi».

Variante Delta, contagio immediato: è sufficiente un contatto di 5-10 secondi per contrarre la variante del virus. L'allarme arriva dall'Australia, dove le autorità sanitarie hanno definito i contagi “spaventosamente rapidi”. Basandosi sulle riprese fatte delle telecamere a circuito chiuso in un centro commerciale di Sydney, gli esperti sono riusciti a stabilire che questa variante del virus può trasmettersi anche tramite un contatto di appena 5-10 secondi. Intanto in Puglia è caccia alla variante: 51 casi accertati in tutta la regione e Asl al lavoro per contenere e gestire i nuovi casi.

La situazione in Puglia: 51 casi accertati

In Puglia al momento sono i 51 i casi accertati di contagi Covid provocati dalla variante Delta o indiana. La provincia più colpita resta ancora Brindisi con tre focolai individuati e circoscritti. È in corso una survey da parte dei laboratori Covid del Policlinico di Bari e dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata per misurare la prevalenza della variante indiana. Intanto, per limitare la diffusione del virus mutato, nei giorni scorsi l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e il direttore di dipartimento Vito Montanaro, hanno trasmesso alle Asl e ai dipartimenti di Prevenzione una circolare con le nuove misure da attuare per il contenimento e gestione dei nuovi casi.

La strategia per frenare l'avanzata del contagio: Asl pugliesi al lavoro

"Per interrompere le catene di contagio - si legge nella nota della Regione - occorre identificare precocemente i nuovi casi tra i contatti stretti mediante test molecolare da effettuare a 72 ore dall'ultimo contatto con il caso indice, procedendo secondo un modello a cerchi concentrici". Inoltre, le Asl dovranno inviare ai due laboratori Covid in tutto 60 tamponi a settimana, scelti a caso, per effettuare il sequenziamento; e devono essere analizzati anche tutti i tamponi risultati positivi di persone ricoverate o di quelle completamente vaccinate. Infine, chi è venuto a contatto con una persona risultata positiva a una variante, se non è stato contagiato dovrà essere invitato a vaccinarsi nel minore tempo possibile.

