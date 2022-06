Tumori, la Regione Puglia stanzia 500mila euro per l'acquisto di caschi contro la caduta dei capelli

La Regione Puglia ha stanziato 500mila euro per l'acquisto e la fornitura alle pazienti oncologiche delle calotte e dei caschi refrigeranti per contrastare la caduta dei capelli durante i cicli di chemioterapia. Il dispositivo refrigerante e le cuffie/casco monouso saranno ad uso esclusivo nominale della paziente e non riutilizzabili.

In media, i costi si aggirano, per il singolo dispositivo refrigerante a 18mila euro, mentre il costo del Kit di 50 calotte ha un costo di circa 21mila euro. La Asl Bari bandirà la gara unica, dando priorità agli ospedali che allo stato risultano totalmente privi di dispositivi refrigeranti.