Arriva un momento della vita delle donne in cui si decide di cambiare. Primo obiettivo sono i capelli: castane e more decidono all’improvviso di diventare bionde. Una metamorfosi radicale spesso è sintomo di altro. Secondo gli psicologi questo cambiamento d’immagine può essere letto in due direzioni. Verso l’esterno è un cambio di look che può rappresentare la trasformazione di uno stato interiore. Verso l’interno, invece, modifica uno stato d’animo. La stessa Marylin Monroe sogno indiscusso, in origine era castana. Deve però alla sua bionditudine il successo come icona sexy interplanetaria indimenticata (a partire dal film Gli uomini preferiscono le bionde). Dopo di lei sono state tante le attrici, ma anche le cantanti, che hanno voluto cambiare la loro capigliatura mediterranea in qualcosa di più chiaro.

TRASFORMAZIONI

Nel corso degli anni Madonna ci ha abituati a cambiamenti di look sorprendenti. Louis Veronica Ciccone di mediterraneo, oltre al cognome e all’origine italiana, aveva anche un bel colore di capelli scuro e solo dopo si è trasformata in una bionda mozzafiato trasgressiva e audace, per poi tornare scura quando è stato il momento di darsi un tono più mistico. Altro esempio noto è quello di Jennifer Lopez che ha abbandonato il suo castano scuro in favore di un colore più caramellato, chiaro, che ha impreziosito i suoi tratti latini esaltando la carnagione color ambra. In Italia Monica Vitti agli esordi era castana, ma per l’immaginario collettivo sarà sempre la biondissima di Polvere di stelle. Le donne italiane poi, negli anni ‘60, complice il boom turistico delle nordiche in vacanza nel Belpaese, in primis scandinave, hanno subito lo shock di dover competere con una bellezza diversa, nell’immaginario più spregiudicata.

TREND

E oggi? L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, per esempio, agli inizi castana, è passata al biondo (e ha inaugurato un nuovo taglio per il Festival di Sanremo). «Il biondo è uno status, uno stile di vita», dice Cristiano Russo, coiffeur internazionale che, nel suo salone di via Frattina, ha regalato la bionditudine a personaggi del mondo dello spettacolo ma anche a donne della porta accanto. «Decidere di farsi bionde vuol dire armarsi di sana e convinta pazienza. Si inizia col fare una diagnosi del capello per capirne lo stato e decidere il percorso migliore per poter arrivare al biondo desiderato», aggiunge Russo. Quest’anno vanno molto di moda sia tonalità calde che fredde, ma la tecnica più in voga, in Italia e anche oltreoceano, tra le star di Hollywood, è il cinnamon, che ha soppiantato un po’ i cari e vecchi shatush e balayage. «È una tecnica che consiste nel lasciare leggermente più scura la base e lavorare con le schiariture sulle lunghezze, mescolando tonalità calde di biondo come il miele o il cannella. Il risultato è splendido, intenso, capace di valorizzare i lineamenti del volto e l’incarnato», aggiunge il coiffeur.

LA RICERCA

Secondo Cristiano Russo il cinnamon è perfetto con tagli alle spalle sul liscio, rigorosi, sia con la riga al centro che di lato. Trovare il proprio biondo non è sempre una cosa semplice. Bisogna non aver fretta, altrimenti si corre il rischio di trovarsi in testa colori terrificanti e che mal si addicono all’incarnato e al colore di base. «Infatti – spiega ancora Russo – proprio questo incide notevolmente sul risultato finale della schiaritura: chi ha una base naturale tendente al biondo avrà più facilità di ottenere un risultato più soddisfacente anche sui toni più freddi, mentre per chi ha una base più scura è consigliabile eseguire un percorso di schiaritura a più fasi».