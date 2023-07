Un twist diverso ai capelli? O, ancora meglio, al look? Il tutto senza incorrere in piastre, phon e fonti di calore varie, che non sono esattamente ciò che si desidera di più in questo periodo dell’anno.

D’estate, il parrucchiere di fiducia è lontano, mentre sole, sabbia, salsedine e, forse, qualche noncuranza di troppo e qualche spruzzata di olio in più, oltre a una perenne umidità, rendono spesso difficile avere una chioma davvero desiderabile. Se dall’hair stylist si prendono prodotti ad hoc per fare scorta e anche tutti i consigli dell’esperto per non trovarsi a settembre con qualcosa di molto simile a nidi di rondine in testa, bisognerebbe sbizzarrirsi ad acquistare anche qualche fermaglio fantasioso. Di quelli, insomma, che aiutino a superare l’impasse della ricrescita, del capello non lavato il giorno stesso o della piega decisamente inesistente. Quest’anno è tutto più semplice.

Il cerchietto con piume di Zara

Intanto, sia chiaro: la pinza per i capelli, alias mollettone, è trendy. È stata vista su molte passerelle e, ben lo sa chi finora l’ha sfoggiata solo tra le mura domestiche, è in grado di creare chignon alternativi, di una certa stabilità, ma soprattutto di parecchia praticità e molta freschezza. E che non si pensi di nasconderlo! Se si fa una scelta, questa deve essere consapevole e se ne deve andare fiere fino alla fine, almeno dell’estate.

Il fiocco di Etro

GLI SPUNTI

Quindi il mollettone deve essere grande, brillante, vistoso, cromato o ispirato, magari, a un tema, come quelli acquatici che fanno sentire tutte sirenette. I fiocchi, poi, sono sempre un’ottima risorsa. Soprattutto se avete presente cosa possono essere degli inviti per matrimoni a luglio o ad agosto con lunghe o anche medie chiome a scaldare le spalle come uno scialle di lana. Si possono annodare nastri su code alte o tirate oppure basse o su trecce vagamente spettinate. E se in queste occasioni si vuole puntare su un pratico e ordinato chignon, perché non aggiungere un tocco brillante? Ci sono mollette gioiello che tengono a bada qualche eventuale baby hair ribelle e, allo stesso tempo, danno un tocco in più.

La clip brillante di Roger Vivier

Sono come delle spille e vanno usate senza alcuna parsimonia per costruire costellazioni del tutto personali e particolari sulla testa. Se, poi, non se ne hanno in casa si può ricorrere a un trucchetto assai furbo e utilizzare un orecchino chandelier, per l’occasione da pinzare ai capelli e non ai lobi. Non importa che sia prezioso, ciò che conta è che brilli tantissimo. E a proposito di matrimoni, tutti ricordano l’abito di Carrie per il matrimonio mancato col Big nel primo film di Sex and the City. Ecco, nella nuova stagione della serie And Just Like That quel vestito firmato Vivienne Westwood ritorna, ma in altro modo e per tutt’altro motivo, ed è abbinato a una sorta di cerchietto con piume.

Il mollettone di Prada

Un accessorio del genere è in grado di dare un senso anche ai capelli più spenti e più stressati dal mare. Non deve mancare nella valigia delle vacanze, insieme a un po’ di ironia e di voglia di stupire e stupirsi. E in un angolo va messo anche un foulard, da annodare insieme a una treccia, che fermi una coda, ma che può essere utilizzato anche come una bandana, per creare mistero e quell’allure chic. E non importa se copre ricrescita e riflessi ormai sbiaditi: ciò che conta è il colpo d’occhio. Se la si sa gestire, la moda può essere un’amica fedele che aiuta anche in quelle situazioni in cui non ci si sente esattamente da passerella.