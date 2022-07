Ferragni a Gallipoli "vittima" dello Scirocco. Capelli crespi e ironia sul web

Prima volta a Gallipoli per l'influencer della moda Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi ha approfittato della presenza del marito Fedez sul palco di Battiti Live per concedersi qualche giorno di relax nel Salento. Povera Chiara, non era stata informata del potere "malefico" dello Scirocco, che non ha risparmiato i suoi capelli liscissimi, regalando anche alla bella imprenditrice digitale quel tocco di crespo che ogni salentina conosce bene.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Ferragni e Fedez tornano nel Salento: gita in yacht sullo Ionio. Ecco... SOCIAL Chiara Ferragni, la "tremarella" per Sanremo, lo scatto hot... SOLIDARIETA' Da Sharon Stone a Di Caprio e Ferragnez, il cuore delle star batte in... TENERA TEPPISTA Fedez e la tenera battaglia con Vittoria: «Se sentite bene alla... FAN ACCANITO Fedez, al Met Gala l'incontro con la top model Gigi Hadid: la sua...

L'ironia sul web

Lo scatto in cui Chiara è vicina al Fedez con i capelli non proprio in ordine e inequivocabilmente gonfi a causa dello Scirocco, ha scatenato l'ironia sul web.

Tra i tanti, quello di Lucia, che su Facebook posta un immaginario dialogo tra Chiara e la sua parrucchiera: «Io me la immagino la ... che ha consigliato alla Ferragni di andare a Gallipoli la sera, con i capelli sciolti...

«Na Beddha mia me ce dici tuppo? Con lo scirocco va lo sciolto, sine non ti preoccupare della piegah che rimane, hai messo la laccah? E statti tranquillah beddhamea caminamoiaquai a me metti mano che sono di Lecce Lecce?». E ancora Giovanna: «Anche se usi i mitici prodotti che pubblicizzi (e per te sono "aggratis") che con soli "3 minuti" fanno miracoli, anche se sei Chiara Ferragni.... Se vai a Gallipoli e trovi lo scirocco: hai i capelli che abbiamo tutte! Effetto fieno o "ho appena messo le mani nella presa elettrica"....E niente.... Non ci stanno prodotti che tengano, hair stylist che tengano! Scirocco 1-prodotti/hair stylist, etc 0».

Insomma, Chiara avvisata: dovesse tornare a Gallipoli, con lo Scirocco meglio optare per una bella treccia.