Tribunali soppressi da riaprire: pronta la proposta di Legge della Regione Puglia da inviare alle Camere

Riaprire i Tribunali soppressi: la Regione Puglia ci prova a approva a maggioranza una proposta di Legge - discussa nella VII commissione del Consiglio regionale pugliese su proposta del consigliere Antonio Tutolo - per modificare il decreto legislativo del 7 settembre 2012, numero 155 sulla "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero" e riaprire le sedi di Tribunali soppresse.

La proposta di modifica indirizzata alle Camere

Si tratta, infatti, di una proposta di legge indirizzata alle Camere per modificare il decreto legislativo che riguarda la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, riformando le circoscrizioni giudiziarie italiane. Il testo proposto inserirebbe l'articolo 8 bis (Interventi delle Regioni) per specificare, che in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate il ministro della Giustizia disponga, sulla base di apposite convenzioni, che sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle Procure soppressi. Il consigliere Tutolo nell'illustrare il provvedimento proposto, ha ricordato che l'unica sede di tribunale soppressa, fra tutte quelle presenti in Puglia, è stata quella di Lucera e che già altre sette Regioni italiane hanno approvato a riguardo una proposta alle Camere.