Superbonus, ok alla proposta di legge per lo sblocco dei crediti: boccata d'ossigeno per famiglie e imprese

È stata approvata all'unanimità dalla commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese la proposta di legge sullo sblocco dei crediti incagliati. Erano state presentate sei proposte di legge ma la decisione unanime è stata quella di emendare il testo proposto dal capogruppo del Pd Filippo Caracciolo e portare in aula, quindi, una sola proposta di legge. Il nuovo testo, composto da tre articoli, è stato formulato con il primo articolo della proposta presa in esame, con l'aggiunta di altri due articoli che sono frutto delle proposte emendative sottoscritte dai consiglieri Amati, Galante, Ventola, Tupputi, Conserva e Mazzotta.

Le reazioni

«È una notizia che tutto il comparto delle costruzioni pugliese, i liberi professionisti e tantissime famiglie auspicavano da tempo: esprimiamo un grande apprezzamento per questa misura.

L'auspicio è che domani arrivi il via libera definitivo dal Consiglio Regionale, così che in Puglia si sblocchino diverse centinaia di milioni di euro di crediti incagliati», dichiara il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore. «Era necessario intervenire per risolvere un'impasse che si protraeva, ormai, da troppo tempo. Ringrazio la commissione Bilancio per l'attenzione dimostrata e per la risposta concreta che ha fornito al problema, nel solco di quanto fatto nei mesi scorsi da altre Regioni».

Soddisfatto anche il segretario regionale del Pd Domenico De Santis: «Siamo davanti a una situazione drammatica da affrontare con la massima velocità. Per scongiurare il peggio ed evitare migliaia di contenziosi è necessario l'impegno di tutti. Questa legge non risolverà il problema di tutti i 780 milioni incagliati in Puglia (secondo Ance) ma è una boccata d'ossigeno che riuscirà a liberare una parte dei crediti incagliati e dei cantieri fermi. Dal canto nostro - prosegue il segretario del Pd Puglia - abbiamo depositato la legge assieme al M5s, a Con, a Per la Puglia, ai Popolari e vedere oggi la convergenza anche dei gruppi di opposizione su un testo unitario è una buona notizia per la Puglia. Ringrazio tutti componenti della prima commissione per la sensibilità e il lavoro comune realizzato oggi approvando un testo condiviso da tutti».

«Speriamo - conclude De Santis - si approvi velocemente la legge, sarebbe un atto di grande sensibilità di tutto il consiglio».