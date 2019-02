Sorpresa in Regione, dopo il caso plafoniere spuntano i cavalieri riciclati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia di quelle che fanno sorridere. Al primo consiglio regionale nella nuova sede della Regione in via Gentile, la stessa delle plafoniere led pagate 637 euro l'una, qualcuno scopre casualmente che forse è arrivato il tempo del risparmio. Si inizia dai "cavalieri" che al primo appuntamento ufficiale sono stati realizzati con carta rigorosamente riciclata o comunque già utilizzata. Sotto il nome dei consiglieri, infatti, spunta quello dei vecchi utilizzatori. Per un risparmio di pochi centesimi ma che comunque è già un inizio.