Michela, dallo sfruttamento nel call center al riconoscimento del Presidente Mattarella

Da precaria dei call center, sfruttata e orfana di ogni diritto, a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Se glielo avessero detto un anno fa non avrebbe neanche risposto talmente assurda l’ipotesi. Invece si è realizzato un sogno per Michela Piccione, ex disoccupata savese, trentaseienne, madre di due figli che ieri a Roma ha ritirato il titolo onorifico direttamente dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio...

