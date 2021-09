Scuola, a Bari doppi turni per le superiori: campanella alle 8 e alle 9.40

Due campanelle, una alle 8 e una alle 9.40: alla prima entrerà in classe il 75% degli studenti, il resto poco più tardi. Si dirada la nebbia che ha finora avvolto l'inizio della scuola e, a Bari, la soluzione individuata al termine del vertice in prefettura di oggi pomeriggio è proprio questa: ingressi scaglionati, sia all'entrata che all'uscita.

Presente all'incontro convocato dal prefetto Antonia Bellomo, amministratori del Comune e della Città metropolitana, rappresentanti del mondo dei trasporti e l'assessore regionale al ramo, Anita Maurodinoia, che si è detta pronta «ad affrontare con il massimo impegno le novità emerse dal tavolo prefettizio di Bari, in merito all'imminente riapertura delle scuole per garantire un trasporto pubblico in sicurezza. Nonostante l'ottimo andamento della campagna vaccinale in Puglia - ha aggiunto Maurodinoia - continua il nostro impegno per prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid sui mezzi di trasporto pubblico sui quali viaggiano non solo gli studenti, ma anche lavoratori pendolari».

All'avvio dell'anno scolastico, dunque, la capienza dei bus destinati al trasporto degli studenti resterà ferma all'80%, mentre il servizio potrà essere potenziato in base alle necessità dopo poche settimane, quando la Regione «avrà contezza dell'ulteriore volume di risorse economiche necessarie per garantire un riavvio in sicurezza».

Soddisfatto Matteo Colamussi, il presidente di Asstra Puglia e Basilicata, l'associazione che riunisce le aziende di trasporto: «Questa non è una vittoria personale o di parte, è la soluzione migliore che, responsabilmente, si potesse assumere per garantire il diritto allo studio ed il diritto alla mobilità riducendo al minimo sia i disagi all'utenza, sia l'impatto sull'ambiente e sul traffico».