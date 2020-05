E ora tutti pronti a ripartire: ritorno alla vita in una foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì, liberi tutti. Non è proprio così, purtroppo. Ma possiamo dire davvero di avere il lockdown ormai alle spalle. Come state vivendo questa nuova fase? Da dove ripartite? O siete già ripartiti e già stressati dalle regole per evitare il contagio di Covid-19? Avete già riabbracciato i vostri cari dopo ore passate solo al telefono? E vi siete già concessi la prima corsa al parco dopo gli allenamenti in salotto? Lunedì per caso vi aspetta il primo giorno di lavoro in giacca e cravatta dopo settimane in tuta?Scatti del vostro ritorno alla semi normalità. Foto che sintetizzino il vostro nuovo quotidiano, sempre fuori dall'ordinario. Cosa fate, con chi state, come passate questo periodo di post lockdown. Ve lo chiede Nuovo Quotidiano di Puglia, che torna ad invitare i propri lettori ad un nuovo momento di condivisione. Vi chiede il racconto di questa ripartenza, non con un testo ma con immagini. Anche in questo particolare periodo di riavvio e comunque di distanziamento sociale, parte il nuovo contest fotografico organizzato dalla testata giornalistica pugliese, questa volta sul tema #Ioripartodaqui.Il via il prossimo lunedì, 18 maggio. Si tratta del nuovo concorso fotografico di Nuovo Quotidiano di Puglia, che ormai conosce bene la propensione dei propri lettori a partecipare ed essere così protagonisti. L'ultimo successo è stato quello del contest #Iorestoacasa. Adesso, con #Ioripartodaqui si punta ad una galleria fotografica degli istanti della vita quotidiana post lockdown.Avrà una durata di quattro settimane, con la possibilità di votare le foto caricate sin da subito. L'invio delle immagini (massimo quattro per partecipante) potrà avvenire esclusivamente mediante caricamento sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia, nella sezione dedicata al concorso, previa registrazione ed accettazione del Regolamento e dell'Informativa Privacy.La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile dei lettori, che potranno votare una o più foto pubblicate. Per esprimere il voto è necessario registrarsi o essere già registrati al sito.Le venti foto più votate saranno pubblicate, quale riconoscimento di merito, su una fotogallery sfogliabile. Tra queste la redazione di Quotidiano sceglierà, a suo insindacabile giudizio, tre immagini che per originalità del contenuto e valore tecnico meritano una particolare evidenza sul sito.L'invio e la votazione delle fotografie sarà possibile dalle 9 del prossimo lunedì e fino alle 24 del 14 giugno. Tutti i dettagli all'indirizzo https://contest.quotidianodipuglia.it/ioripartodaqui/ #Ioripartodaqui vuol dire come ognuno di noi intende questo periodo. E non per tutti sarà ancora piena ripartenza. Mostrateci ciò che vi aspetta ma anche i risultati raggiunti durante la quarantena: il puzzle da 1000 pezzi che siete riusciti a finire, il piccolo orto in balcone che comincia a dare i suoi frutti, il lavoro di bricolage finalmente ultimato.Ci aspettiamo una galleria di immagini che sintetizzino soprattutto la Puglia che raccontiamo ogni giorno. Il vostro sarà un altro importante tassello del nostro puzzle.Sarà un modo per sentirci tutti più vicini, per ripartire al meglio che si possa fare. E allora, scatta e invia.