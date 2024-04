I pugliesi sono i più infelici d'Italia. Sono, con i campani, quelli meno soddisfatti d'Italia della propria vita. E sono in assoluto, in Italia, quelli meno contenti delle relazioni con amici e parenti. Il dato emerge dall'ultimo report dell'Istat sul grado di soddisfazione della vita, pubblicato ieri. Secondo quanto racconta l'Istituto di Statistica, i pugliesi che dicono di essere poco o molto poco contenti delle proprie condizioni rappresentano il 13,3% del totale. Quelli, invece, che sono molto felici rappresentano il 44,2%. La media del voto che i pugliesi assegnerebbero alla propria esistenza è di 7,1 (da 0 a 10). Solo la Campania è messa peggio. Anche qui - ironia del destino, della sorte o Autonomia Differenziata dei sentimenti - il distacco tra Sud e Nord è evidente. In provincia di Bolzano, ad esempio, solo il 9% dei residenti è scontento.

Lo studio

Numeri da leggere in un sistema di valori in crisi. Perché i pugliesi sono i più infelici d'Italia? Perché sono quelli che più spesso hanno problemi in famiglia o nelle relazioni con gli amici. Tanto per fare un esempio: solo uno su quattro, da Foggia in giù, è "molto soddisfatto" del proprio rapporto con gli altri componenti della famiglia. Anche qui è il dato più basso dell'intero Paese. Nel miglior quartile per soddisfazione della propria vita nelle relazioni familiari si va dal 41% della provincia di Bolzano fino al 25,7% della Puglia. Anche Campania, Sicilia e Calabria hanno numeri leggermente migliori. E lo stesso vale per le amicizie. Qui i pugliesi "per niente o poco soddisfatti" rappresentano il 22% del totale degli over 14. Quelli che sono molto felici invece sono il 16,1%, dato peggiore d'Italia.

L'altro punto debole è legato all'utilizzo del tempo libero. Pochi svaghi o poche opportunità? Evidentemente sì. Tant'è che oltre un pugliese su tre non è contento di come impiega il tempo nel quale non lavora. La quota di quelli molto soddisfatti raggiunge appena il 10,3%, ed è anche questo un record negativo, superato solo dai vicini lucani.

Nel complesso emerge come chi vive in città sia mediamente più felice, anche a livello nazionale. Seguono i piccolissimi centri (quelli al di sotto dei duemila residenti), poi tutti gli altri.

L'Itat, però, evidenzia il fatto che "il quadro dei giudizi espressi dalle persone in relazione alle caratteristiche socio-demografiche rimanga inalterato". Ad esempio, permangono le differenze di sesso: "La quota di persone fortemente soddisfatte per la vita si stabilizza sia per gli uomini sia per le donne: i primi restano più soddisfatti delle seconde con una differenza di quasi 4 punti percentuali (il 48,7% rispetto al 44,8%)".

A livello generazionale, invece, la soddisfazione diminuisce tendenzialmente con il progredire dell’età: la quota di molto soddisfatti è più elevata nella classe 14-19 anni (56,6%) fino a toccare il valore minimo del 39,4% tra le persone con 75 anni e più. Rispetto al 2022 la soddisfazione cresce nella classe 25-34 anni, la cui quota di molto soddisfatti per la vita sale dal 45,1% al 48,6% (+3,5 punti percentuali).

E ancora: persone occupate o studenti esprimono più frequentemente giudizi positivi di soddisfazione per la vita rispetto a chi si dichiara in cerca di occupazione o in altra condizione: si tratta del 50,5% degli occupati e il 52,0% degli studenti, rispetto al 41,5% in media di chi è in diversa condizione o perché in cerca di occupazione (35,7%) o casalinga (42,9%) o ritirato dal lavoro (45,0%). Tra chi è occupato la posizione nella professione incide: dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (54,5%), insieme ai quadri e agli impiegati (51,3%) dichiarano livelli di soddisfazione più alti rispetto agli operai (48,7%) e ai lavoratori in proprio (47,6%). Nel confronto con l’anno precedente non si evidenziano variazioni significative eppure le studentesse sono più infelici. Come i pugliesi.

