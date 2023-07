Sarà una lunga settimana caldissima anche in Puglia. Il weekend da bollino rosso è passato, ma l’anticiclone africano continua a imperversare sull’Italia meridionale. Anzi, in settimana andrà ancora peggio. Già oggi a Foggia e Taranto la colonnina del mercurio supererà i 40 gradi, portando le temperature a nuovi record per l’estate in corso. E da domani sarà un’escalation. Fino a mercoledì sarà un continuo crescere delle temperature, per arrivare, poi a una serie di giorni di fuoco tra giovedì, venerdì e sabato, quando fatta eccezione per Brindisi tutte le province pugliesi arriveranno ad almeno 42 gradi.

In sintesi, l’ultimo weekend di fuoco altro non è stato che un avvertimento. Da adesso in poi andrà peggio. Dall’inizio di agosto, poi, probabilmente si tornerà a una situazione più vicina alla normalità.

Colpevole di questa terza ondata di calore è l’anticiclone africano, con «le temperature minime e massime che continuano a salire e che nel corso della settimana entrante e raggiungeranno i valori massimi, presumibilmente intorno a metà settimana», ha spiegato all’Ansa la climatologa Marina Baldi, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Le temperature massime - prosegue - si porteranno verosimilmente anche a 10 gradi in più rispetto alle medie del periodo, con la possibilità che siano battuti record assoluti di temperatura registrati in passato». Per quanto riguarda l’anticiclone africano, «si è venuta a determinare una situazione di blocco, che tende a non mutare nel medio-breve periodo», spiega invece il tenente colonnello Guido Guidi dell’Aeronautica Militare, nell’intervista resa possibile grazie alla disponibilità dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. È probabile che nelle prossime settimane al Centro-Sud ci sia una persistenza dell’ondata da calore fino alla fine del mese, anche se con valori che tenderanno ad attenuarsi”

In realtà spulciando le previsioni de Ilmeteo.it le temperature potrebbero abbassarsi - si fa per dire - soltanto domenica prossima. Fino ad allora sarà un bagno di... sudore. Basti pensare che domani a Taranto si arriverà a 43 gradi e a Foggia la colonnina di mercurio farà segnare comunque una temperatura sui 40 gradi. E mercoledì la fatidica soglia dei 40 gradi sarà raggiunta anche a Bari, Barletta e Lecce e il caldo resterà tale per almeno tre giorni. Sabato, secondo le attuali previsioni, dovrebbe essere il giorno peggiore, quando Bari, Barletta e Lecce arriveranno a 43 gradi e Taranto e Foggia a 42. Domenica, poi, si tornerà a un regime climatico più vicino all’ordinarietà: soltanto a Taranto si dovrebbe arrivare a 40 gradi, nelle altre città la temperatura massima sarà più bassa.

Le previsioni del tempo in Puglia

Già, temperature massime che si alzano, ma lo stesso vale chiaramente per le minime. Ed è un altro sinistro campanello d’allarme. Nel cuore della settimana, ad esempio, a Bari la minima sarà di 25 gradi. Idem a Foggia e Taranto. Ciò vuol dire che l’afa si farà sentire come un fattore importante anche nelle ore più fresche. Anzi, che le ore più fresche diventeranno via via un miraggio. Sono le cosiddette notti tropicali, quelle che hanno una temperatura comunque più alta della media.

I consigli degli esperti sono quelli che si ripetono di anno in anno: evitare di uscire nelle ore più calde, mangiare tanta frutta e bere tanta acqua, magari aiutando l’alimentazione con degli integratori scientifici. E la soglia dell’attenzione è bene che sia più alta soprattutto tra gli anziani. Nello scorso weekend due persone di oltre 75 anni sono morte in spiaggia: in Puglia e in Sardegna (ma era un uomo originario di Bari, in vacanza sull’Isola). Casi del genere, del resto, non sono nuovi. La scorsa settimana un malore in spiaggia era stato fatale a una donna salentina a Porto Cesareo. Anche i rischi per chi soffre di patologie cardiache aumentano all’aumentare della temperatura. Non resta che farsi trovare pronti, ai propri posti, per combattere il gran caldo in una settimana che si preannuncia già difficile.