Il Superbonus della discordia agita le acque anche in Puglia. Il terreno di scontro è doppio: l’allungamento da quattro a dieci anni (con quote di pari importo) del periodo in cui scontare le detrazioni fiscali (al 70%) sui lavori con il Superbonus avviati nel 2024 e poi la retroattività della norma che ha fatto saltare sulla sedia Forza Italia. E il primo braccio di ferro è proprio all’interno dello stesso governo Meloni: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (della Lega) l’altra notte, dopo averlo annunciato, ha presentato in Senato un emendamento spalma-crediti sul decreto Superbonus, nonostante la levata di scudi del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, che aveva espresso a chiare lettere le forti riserve degli azzurri, sul piede di guerra per non essere stati consultati e perché contrari a provvedimenti retroattivi. «Voglio vederci chiaro, bisogna veramente prestare molta molta attenzione. Soprattutto non si possono dare norme retroattive perché è un principio giuridico molto chiaro», è stata la scudisciata di Tajani prontamente però rimbalzata dal collega di governo. «Tajani - ha replicato Giorgetti - quando leggerà l'emendamento capirà il buonsenso che l'ha ispirato, credo che se ne farà una ragione anche lui, perché altrimenti dovremo andare a ridiscutere tante spese che abbiamo».

I numeri e le reazioni

Intanto, montano le preoccupazioni tra i principali attori del settore dell’edilizia pugliese. Secondo le stime diffuse nei giorni scorsi da Prometeia, un grande contributo alla crescita del Pil italiano è venuto proprio dalla Puglia, che nel quadriennio 2020-2023 è stata la regione la cui economia è aumentata di più (+5,8%) davanti alla Lombardia (+5,6%) e all'Emilia-Romagna (+4,7%). E la crescita del Pil della Puglia nel 2020-2022 è stata trainata soprattutto dal boom delle costruzioni (+28,8%). «Il Superbonus 110 - tuona Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia - è stato uno spreco di denaro pubblico che peserà sulle generazioni future. Una misura pensata male e gestita peggio. Tanto è vero che un milionario con una casa in centro a Milano ha utilizzato il superbonus. Ora a pagargli la ristrutturazione potrebbe essere un operaio che non è nemmeno padrone di casa sua. Queste sono contraddizioni evidenti. Andava fatto con criteri chiari: magari con limiti di reddito e magari con l’obiettivo di riqualificare le periferie. Tuttavia, comprendo Giorgetti che guarda ai conti dello Stato, visto che il debito pubblico aumenta a dismisura. Ma è osceno procedere con una misura retroattiva a cantieri aperti e regole di ingaggio già concordate. Lo Stato - afferma Fontana - così perde credibilità, serve certezza del diritto. Migliaia di imprese che hanno preso degli obblighi subiranno contraccolpi pesanti. L’edilizia e tutto l’indotto sono in grado di trascinare l’economia, così si mette in pericolo la tenuta del sistema economico e i posti di lavoro. Non si possono cambiare le regole dopo aver giocato una partita». Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente dell’ordine degli ingegneri della Bat, Antonella Cascella che esprime «profonda preoccupazione e disappunto per l’ennesima modifica normativa che il governo ha intenzione di varare in tema di superbonus e bonus edilizi». «Le dichiarazioni del ministro Giorgetti, in merito alla volontà di rendere obbligatoria e retroattiva la fruizione dei crediti derivanti da superbonus in 10 anni anziché in 4, hanno causato l’ennesimo sconcerto nel settore dell’edilizia da parte di tutti gli operatori, imprese e tecnici. Tale disposto normativo, ai limiti se non oltre il perimetro della costituzionalità, andrebbe a incidere in maniera sostanziale sui piani finanziari di queste categorie, già martoriate e in difficoltà, proprio per aver fatto legittimo affidamento su leggi dello Stato già stravolte in più occasioni dalla nascita della misura ad oggi. Non è più ammissibile e tollerabile - sottolinea Cascella - che lo Stato agisca in modo schizofrenico sulla legislazione di settore, privando gli addetti ai lavori delle necessarie certezze. Si invita pertanto il governo e il ministro Giorgetti a rivedere le proprie posizioni e a predisporre, con l’aiuto delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che da sempre offrono in maniera costruttiva il proprio contributo, una norma di riordino della materia sui bonus fiscali in edilizia, al fine di renderla strutturale e che diventi una certezza per gli operatori di un comparto che, ricordiamo, da sempre traina l’economia del nostro Paese».

I costruttori

Agli ingegneri fa eco Valentino Nicolì, presidente Ance di Lecce, l’associazione dei costruttori. «Le norme - rimarca - non possono avere effetto retroattivo. É’ un provvedimento tra luci e ombre. Le imprese vengono fatte salve nel momento in cui si esclude che lo spalma-crediti debba valere anche per i crediti che sono oggetto di cessione di credito o sconto in fattura, ovvero l’attività prevalente con cui si è realizzato il superbonus. Ma ciò non vale per il privato cittadino. I pericoli, scongiurato per le imprese, restano però per tutto il sistema dei bonus, per la circolarità dei crediti e per l’attività delle banche. C’è quindi una spada di Damocle sul comparto dell’edilizia e sulla capacità di continuare a dare spinta al Pil. Se rallenta l’edilizia rallenta il territorio. Il superbonus - riflette Nicolì - ha avuto distorsioni innegabili, ma ha anche dato un impulso evidente al Pil. E purtroppo i bonus tenderanno ad essere via via azzerati».