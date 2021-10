Puglia, altri 127 positivi al Covid, ma nessun morto nelle ultime 24 ore

Covid, in Puglia 127 nuovi casi Covid accertati su 18.601 tamponi giornalieri esaminati nelle 24 ore. Fortunatamente nessun morto. I nuovi positivi sono così suddivisi:

provincia di Bari: 39

provincia di Bat: 13

provincia di Brindisi: 12

provincia di Foggia: 22

provincia di Lecce: 35

provincia di Taranto: 6



Gli attualmente positivi in Puglia sono 2.317, dei quali 126 ricoverati in reparti di area non critica e 17 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link bollettino-epidemiologico-del-24-ottobre-2021