Disney sceglie la Puglia: qui ambientati i nuovi film. Ecco dove

«Quale film Disney ambientato in Puglia vedresti?». La domanda è di Puglia my love, profilo Instagram che racconta la Puglia in tutte le sue sfaccettature. Così dopo aver lanciato l'idea ha creato una serie di locandine cinematografiche con "psudo" film della Pixar Disney ambientati in vari Comuni della Puglia.

Da lì a poco le proposte sono diventate decine: «Consigliateci altre città nei commenti» hanno chiesto. La risposta è stata eccezionale. Tanti i film immaginati che si svolgono a Monopoli dal titolo "Monooli a Mediterranean Tale". E poi c'è "Poligono a Mare, the cliffside adventure" (L'avventura sulla scogliera). E il film "girato" a "Bari Vecchia, the hidden gem", al secolo la gemma nascosta che invita evidentemente alla scoperta delle bellezze del centro storico dela capoluogo pugliese.

Un'idea che è diventata virale, condivisa su altri profili social e che diverte i surfer della Rete che continuano a proporre richieste: c'è chi vorrebe si "ambientassse" un film a Galatina, chi a Vieste, chi a Santa Maria di Leuca.

E chhissà che non escano tante altre proposte.