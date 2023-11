Se la Puglia fosse un cartone? Ecco come sarebbe secondo l'intelligenza artificiale

E se la Puglia fosse un cartone animato firmato Disney Pixar? E' bastato chiederlo all'intelligenza artificiale per vedere Bari, Giovinazzo, Polignano e Alberobello trasformarsi in ideali e coloratissimi sfondi per una fiaba.

La Puglia in stile Disney Pixar

A pensarci è stata la pagina Instagram "Bari_360" che ha postato le immagini di alcuni scorci di Bari e provincia, trasformandoli appunto in cartoni animati stile Disney. Accanto, le didascalie invitano a sognare e ad immaginare delle storie ambientate proprio in Puglia. così, si potrebbe ipotizzare di ambientare ad Alberobello la fiaba di trulli incantati, oppure di tuffarsi nelle acque cristalline di Polignano a Mare magari insieme alla Sirenetta.

L'esperimento è andato così bene che nelle ultime ore è stato riproposto in chiave Foggiana.

Ed ecco allora comparire Vieste, Peschici e le Isole Tremiti trasformate in altrettanti panorami incantati.

Non resta che attendere, dunque, perché la pagina "Bari_360" completi il giro di Puglia e faccia entrare nel magico mondo Disney anche le altre province pugliesi con le loro bellezze naturali e architettoniche.