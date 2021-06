Puglia, il caldo non dà tregua: ricoveri cresciuti del 40%

Puglia sempre più nella morsa del caldo. Anche ieri temperature roventi in tutto il territorio, e identica - se non addirittura peggiore - sembra essere la situazione per la giornata odierna. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma è soltanto tra venerdì e sabato che l’afa dovrebbe concedere un po’ di tregua.

Ieri la temperatura percepita era di 36 gradi, ma con punte che - in particolare nelle primissime ore del pomeriggio - in alcune...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati