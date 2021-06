Caldo africano, Puglia sotto assedio: temperature sopra i 40°. E nei campi niente acqua

Clima rovente e nuova ondata di caldo africano in Puglia, con punte di oltre 40 gradi previste già nelle prossime ore. L’afa non molla e su tutto il territorio regionale resta l’allarme. Pronto soccorso e numeri di emergenza continuano ad essere presi d’assalto con richieste di intervento a causa di malori dovuti proprio al gran caldo. Migliaia le segnalazioni soprattutto da parte di anziani e soggetti fragili o con patologie. In media 300...

