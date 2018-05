Pd, processo a Emiliano per l’apertura ai pentastellati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BARI - Nel giorno in cui il Partito democratico raggiunge in extremis una mediazione in assemblea nazionale tra i sostenitori di Maurizio Martina e l’area che fa capo a Matteo Renzi, rinviando discussione e data del congresso, così da evitare in questa fase una drammatica spaccatura, tiene banco tra i democratici l’eco delle parole con le quali il governatore della Puglia Michele Emiliano ha commentato il contratto di governo tra Lega e Cinque stelle, . Un coro di stupore. E di accuse nei confronti di Emiliano, per l’apertura manifestata tra le righe del suo pensiero: «Mi auguro che questo programma di governo, che nella sostanza, e con alcuni distinguo, è compatibile con il programma della Puglia, venga interpretato in modo adeguato», le dichiarazioni del governatore finite sotto processo da parte dei Dem.«Un signore che inneggia al programma di Governo di Lega/M5s, che fa campagna per loro, che accusa il Governo Pd di essere corrotto e responsabile delle morti in Ilva, ma non ha la dignità di andarsene perché altrimenti perde la poltrona deve essere mandato a casa. Indecente», tuona il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. «Che il Contratto 5Stelle-Lega piaccia a Emiliano, tanto da poterlo sottoscrivere svela, finalmente, e se mai ci fossero stati ulteriori dubbi, il suo vero volto politico e umano. Anche definirlo trasformismo sarebbe attribuirgli una qualche dignità», attacca la senatrice Teresa Bellanova. «Se c’è una cosa in cui lo considero un vero fuoriclasse – aggiunge la Bellanova - è proprio questa: le dichiarazioni a mezzo dichiarazioni. Diciamo il feticismo della comunicazione. Anche perché così può tranquillamente evitare di dare conto della sua azione di governo. Che allo stato degli atti semplicemente non è».