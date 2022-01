Mistero a Canosa: ordigno davanti alla sede dell'azienda del presidente Confindustria Fontana

Un ordigno è stato fatto esplodere in piena notte davanti alla sede della Farmalabor di Canosa, azienda di cui è proprietario il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana , danneggiando la vetrata blindata. Procura e forze dell’ordine stanno indagando per appurare se si tratti di un atto intimidatorio o di un gesto vandalico. Se, insomma, quanto accaduto l’altra notte sia in qualche maniera riconducibile all’attività di Fontana, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati