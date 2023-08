Vacanza last minute in Puglia per Ferragosto? La proposta c’è, variegata, per tutti i gusti e tutte le tasche. Questione di budget: per due giorni in coppia si possono spendere da circa 400 euro fino ad oltre 2000. E non mancano le sorprese con soluzioni da mille e una notte. La ricerca sul portale Booking.com per un soggiorno a cavallo di Ferragosto, dal 14 al 16, produce numerosi risultati ed in qualche caso anche tariffe scontate da un minimo del 7% fino addirittura al 25%.

"Sconti" di Ferragosto

I ribassi, in particolare, si trovano nelle località balneari più gettonate e dove l’offerta ricettiva è più ampia e sviluppata, per le grandi strutture o per le soluzioni più costose. Piccole case vacanza affittate da host privati, mega ville con piscina, dimore storiche, moderni appartamenti con ogni comfort, c’è di tutto.

Dalle camere standard alle suite con idromassaggio o vista mare; in hotel, masserie, resort e bed and breakfast: la differenza principale la fa la distanza dal mare. Ma non solo, ovviamente. Se ci si accontenta di stare in un appartamento di 40 metri quadri con un’unica stanza da letto ed un bagno per 4 persone, o ci si allontana dalla costa e dal centro si può spendere relativamente poco: in questo caso occorre essere automuniti e armati di santa pazienza per affrontare il traffico verso le spiagge. Discorso diverso per le Masserie immerse nel verde: i prezzi salgono, i comfort e i servizi si moltiplicano: se non si ha voglia di far code infernali il relax è garantito in piscina, vasche Jacuzzi e solarium.

Gallipoli e Polignano



Il maggior numero di risultati, ed anche di tariffe scontate, si ha per Gallipoli e Polignano, destinazioni piuttosto allineate sul fronte dei prezzi. Meno cara Otranto, se si escludono le masserie a 5 stelle, a Monopoli i prezzi scendono leggermente mentre ad Ostuni, come anche Fasano e Savelletri, il budget sale in modo significativo per il maggior numero di strutture di lusso ma l’offerta è meno diversificata. Nel tarantino si spende invece decisamente meno, c’è però poca possibilità di scelta. Nella sorniona Gallipoli per il periodo dal 14 al 16 i prezzi variano: una stanza per due costa da 460 a quasi mille euro. In un B&b a 150 metri dal mare si affitta una standard a 435 euro totali per i due giorni con uno sconto del 7%; in masseria ad un chilometro e mezzo dalle spiagge si spende oltre 780 euro. Nel centro storico l’offerta che salta all’occhio è quella che propone una suite in un antico palazzo al prezzo di circa 800 euro al netto di uno sconto del 20%. Se il nucleo è di quattro persone, con due ragazzi tra i 14 e i 16 anni, si va dai 900 euro ai 3300 per una suite con due camere fronte spiaggia. Nel centro storico invece sono sufficienti circa 1800 euro. Un appartamentino più decentrato si può prendere in affitto per 1200-1500 euro. Scorrendo i risultati poi appare un intero ampio appartamento con più camere da letto al costo di 570 euro: ma è a Sannicola. Il raggio della ricerca infatti, man mano che si scorrono le opzioni, si allarga sempre di più fino ad una distanza di 20 chilometri dalle località ricercate. Primo consiglio: tenere sempre d’occhio, tra le informazioni, la reale collocazione o distanza dal centro.

Il versante adriatico

Sull’Adriatico, ad Otranto si risparmia qualcosa: a circa due chilometri dai lidi con 330 euro si ha un piccolo appartamento; per chi sceglie la masseria lussuosa invece occorre investire anche 2mila euro. Una standard fronte mare e con colazione inclusa costa 470; una villetta vista mare 1100 euro. Per quattro persone la scelta può orientarsi, se distanti dalla costa, su una quadrupla a circa 370 euro scontata del 20%, due standard in masseria ad oltre 3300 sempre con il 20% di sconto. A un chilometro dal mare disponibile un appartamento a circa 530 euro, se ci si avvicina a 400 metri dalla spiaggia si spendono circa 900 euro per la stessa tipologia di alloggio. Nel barese, a Polignano in hotel le sistemazioni per una famiglia di 4 persone, si trovano a partire da 850 euro fino a 1500; per il fronte mare però ne servono oltre 4400. Gli appartamenti vanno dai 650 euro ai mille in zone più decentrate. A chi non dovessero interessare gli spazi ampi ed i comfort, a soli 400 metri dal mare c’è la possibilità di prendere un appartamento con un’unica camera quadrupla, un bagno e zona cottura: a soli 400 euro ma addio a privacy e relax. Monopoli offre soluzioni molto simili a tariffe solo di qualche decina di euro più basse. In provincia di Taranto, a Castellaneta marina e Ginosa Marina meno scelta, perchè di base, va detto, la ricettività è minore, gli allotment di booking non sono più disponibili: le proposte riguardano località più nell’entroterra a prezzi decisamente più abbordabili. Orientandosi verso la Valle D’Itria la musica cambia un po’. Qui anche molti appartamenti gestiti da privati offrono standard più elevati: case vacanza ristrutturate e finemente arredate, con vasche idromassaggio all’interno e all’esterno e terrazze; prezzi per coppia a partire da 800 per due giorni; ma anche suite in hotel lussuosi, masserie e resort da 1200 euro. Per la famiglia paradossalmente la tariffa è più conveniente: un appartamento o due camere in strutture varie costa da 500 a 1300. Ad una tariffa scontata poi l’offerta più incredibile: due giorni in una ampia villa con grande piscina e parco botanico, giardino, connessione wi fi ed ogni servizio immaginabile a soli 8000 euro. La colazione ovviamente non è inclusa. Sarà qui che ci vanno i vip, gli sceicchi e i facoltosi imprenditori che visitano la Puglia?

