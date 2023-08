Destinazione mare a Ferragosto: sono 5 le città pugliesi tra le 50 mete scelte dagli italiani. Ecco quali

Ferragosto? Destinazione mare, citando il tormentone estivo firmato Tiziano Ferro. E' la vacanza per eccellenza quella tra tintarella, bagni e movida. Così Holidu, il portale di prenotazione di case vacanze, ha stilato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2023 (mixando prezzi, numero medio di persone). Anche per il 2023 è la Spagna a salire sul gradino più alto del podio con Barcellona che sbaraglia le altre città spagnole. Ma la Puglia si difende bene anche nelle prime posizioni. Sono cinque in tutto le città pugliesi più gettonate per il Ferragosto 2023: ecco quali.

Scorri le slides