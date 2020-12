Zona rossa o arancione: ore decisive per stabilire le chiusure di Natale

L'Italia si prepara alla nuova stretta per Natale: sono ore decisive per stabilire cosa potranno fare, e soprattutto cosa non potranno fare gli italiani durante le festività. Le ipotesi al vaglio sono sempre le stesse: una zona rossa nazionale o arancione nei giorni festivi e prefestivi dal 23 dicembre al 6 gennaio, oppure per tutto il periodo delle Feste. Quello che sembrava certo fino a 24 ore prima è diventato invece assai improbabile: non ci saranno le previste chiusure per il prossimo weekend, che erano state ipotizzate per non vedere più gli assembramenti dello scorso fine settimana. «È troppo tardi», fanno sapere dall'esecutivo, che però assicura che l'ultimo weekend utile per lo shopping natalizio sarà caratterizzato da controlli serrati.



Il Ministero della Salute, dal canto suo, spinge per un'intensificazione delle limitazioni, e cerca il supporto degli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Supporto che, però, non è arrivato del tutto, visto che al termine della giornata di ieri il Cts è risultato diviso, e la riunione-fiume di ieri si è conclusa con un verbale, firmato all'unanimità, in cui si chiede sì un rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia, ma in cui non si accenna affatto a zone rosse, arancioni o gialle. Questa, è l'idea degli scienziati, è una decisione che spetta al governo. «È stata una riunione difficile e intensa - ha detto il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo -, alla fine abbiamo raggiunto un punto d'incontro e condiviso all'unanimità la necessità di inasprire le misure di contenimento del contagio. Al ministro Roberto Speranza e al governo abbiamo quindi suggerito di considerare quanto previsto dalla normativa già in vigore». E in serata è stato lo stesso premier, Giuseppe Conte, ad annunciare il «piano per le festività natalizie» con un «ritocchino» che porterà a «qualche misura ulteriore». Dal presidente del Consiglio è arrivato l'ennesimo invito a «non abbassare la guardia». «Siamo giunti al termine di quest'anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società - ha detto all'assemblea di Coldiretti - e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione». «Ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi - gli fa eco il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che questa mattina incontrerà le Regioni -: questo significa autodisciplinarci e credo che l'Italia risponderà: Prima la salute e poi il business, perché senza la vita non c'è alcun business». «Penso che sia utile e necessario restringere ancora di più durante le festività - ha aggiunto Boccia -, questa è la posizione che viene fuori dal Cts, dalle Regioni e ce lo chiedono i Comuni».



Con l'avvicinarsi dei giorni più caldi del Natale scenderà in campo anche il piano predisposto dal Viminale, con l'impiego di 70 mila agenti ai quali saranno affiancati i militari già al lavoro su Strade Sicure. Il governo, intanto, incontrerà le regioni proprio per capire se e come attuare eventuali nuove strette per evitare i pericolosi assembramenti visti nello scorso weekend e scongiurare spostamenti non strettamente necessari. Il Cts raccomanda di vigilare in particolare sui luoghi chiusi o dove è possibile togliere la mascherina. I governatori, dal canto loro, pretendono «chiarezza» ma non sono pochi a chiedere a palazzo Chigi misure diverse in base ai dati del contagio, scongiurando quindi un'unica grande zona rossa. Dopo l'incontro con le Regioni, è previsto tra stasera e domani un vertice tra i capidelegazione, all'interno del quale - c'è da scommetterci - emergeranno in maniera evidente le posizioni contrastanti all'interno delle forze di maggioranza.



In caso di zona rossa, l'uscita di casa dovrà essere motivata, saranno chiusi bar, ristoranti, negozi. Nella zona rossa la Dad è prevista dalla seconda media in poi, ma in questo caso le decisioni sui colori saranno ininfluenti sull'attività didattica visto che durante le festività le scuole rimarranno tutte chiuse. Sarà vietato spostarsi da un Comune all'altro, nonché uscire o entrare nella Regione. Tornerà l'autocertificazione anche per gli spostamenti all'interno di una città.



Qualora invece si dovesse optare per la zona arancione, ristoranti e bar resterebbero comunque chiusi per tutta la giornata. I negozi, invece, sarebbero aperti. La circolazione all'interno di un Comune sarebbe permessa, mentre non sarebbe consentito abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Sarebbe infine vietato entrare o uscire dalla Regione.

