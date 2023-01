La palla finisce fuori, l'arbitro assegna il gol: clamoroso in Prima Categoria. L'errore diventa virale. Il video

Noicattaro-Castellana resterà nella memoria dei tifosi delle due squadre non tanto per una gara spettacolare ma per quanto successo: un gol, non gol. E non si tratta di una palla che rimbalza sulla linea, è chiaro che non vi sia la goal line technology in prima categoria ma neppure sarebbe servita. Il caso è ancor più semplice: un calciatore del Castellana calcia a lato, la rete si gonfia perché colpita da fuori, l'arbitro però viene ingannato dall'effetto ottico e segnala il gol.

Poi non torna indietro. E la rete viene convalidata. Il Castellana vince la partita per quel gol. Ma il video diventa virale sui social, postato direttamente dall'Asd Noicattaro su Instagram e Facebook.

Da tener presente che in Prima categoria non ci sono gli assistenti, l'arbitro è chiaramente da solo in campo. Ed è spesso un ragazzo che sta facendo esperienza. L'errore, però, resta.