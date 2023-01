Noicattaro-Castellana, la partita del gol con la palla fuori sarà rigiocata. La decisione del giudice sportivo

Noicattaro-Castellana, la partita del gol con la palla finita fuori, sarà ripetuta. Lo ha deciso il giudice sportivo del campionato di Prima Categoria pugliese, una volta analizzati gli atti. «Il direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato di aver erroneamente concesso una rete in favore della società Asd Calcio Castellana al 17º minuto del primo tempo "quando in realtà il pallone non era entrato in porta", di essersene reso conto solo "dopo aver ripreso il gioco" e di non aver potuto revocare la propria decisione», si legge nel dispositivo del giudice. «Nella fattispecie l'errata decisione arbitrale ha influito concretamente sul risultato della gara, rendendola ad ogni effetto irregolare - prosegue -. E per questo vi è la sussistenza dell'errore tecnico espressamente riconosciuto dal Direttore di gara relativamente alla gara in oggetto». E quindi: la partita si ripete.

La multa al Castellana

Il giudice sportivo, inoltre, ritiene il Castellana colpevole per «violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva», di conseguenza è stata comminata una multa di 300 euro. Domenica scorsa, per altro, il Castellana aveva deciso di non scendere in campo (annunciando poi un dietrofront, proprio su Quotidiano) e per questo ha subito un'altra multa di 150 euro e un punto di penalizzazione, oltre allo 0-3 a tavolino.