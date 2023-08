Prezzi non esposti e non regolari: multe per i distributori di benzina in Puglia

Quattro multe per i gestori di distributori di carburanti nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Su sedici distributori controllati, quattro non erano a norma. Le sanzioni comminate vanno da 516 a 3.098 euro per violazioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. Le attività di monitoraggio hanno riguardato tutto il territorio provinciale e sono state eseguite nelle scorse settimane per verificare la corrispondenza dei prezzi alla pompa rispetto ai cartelli esposti, sia in modalità di erogazione self sia in quella servita, oltre all'esposizione del prezzo medio regionale.

Cosa non va

Sono emerse violazioni relative sia alla mancata esposizione dei prezzi sia alla difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati oltre all'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'osservaprezzi carburanti istituito dal ministero delle Imprese e del made in Italy. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, fa sapere il comando provinciale.