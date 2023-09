Nubi e temporali in mattinata: sitazione meteo in evoluzione. Le previsioni per i prossimi giorni in Puglia

Nubi sparse e temporali anche in Puglia. Cambia il meteo in molte regioni del nostro paese. «Una prima perturbazione sospinta da correnti umide di origine oceanica, sta provocando una fase di maltempo con forti piogge e temporali già in atto su molte regioni», secondo gli esperti del ilmeteo.it. Prima prova di autunno in questi giorni: ecco previsioni per i prossimi giorni in Puglia.

La situazione generale

Sotto la lente di ingrandimento da parte degli esperti, almeno in questa mattina, sono le regioni del Centro e del Sud. «Al momento - spiega Stefano Rossi, meteorologo de ilmeteo.it - sono segnalate piogge e temporali sparsi su alcuni angoli dell'Umbria, nel Lazio e poi su Molise, Nord della Puglia e Campania. Un forte temporale ha colpito le aree del napoletano dove si registrano anche alcuni disagi a causa soprattutto delle forti piogge. Sul resto del Paese, al momento, il quadro meteorologico si mantiene relativamente più tranquillo anche se si registrano piogge sparse pure su alcuni tratti del Nord come in Liguria e a ridosso dei rilievi piemontesi a valdostani».

L'evoluzione della giornata

La mattinata di oggi - giovedì 21 settembre - trascorrerà ancora all'insegna del maltempo sulle medesime regioni, ma con interessamento anche di alcuni tratti della Calabria e della Puglia garganica. Nel contempo al Nord alcune piogge anche temporalesche si estenderanno gradualmente al resto dell'arco alpino fino alle aree più settentrionali della Valle Padana. Mentre un miglioramento si registrerà nel corso del pomeriggio.

Sole nella giornata di venerdì 22

Tempo stabile e soleggiato nella giornata di venerdì 22 settembre: «su Daunia, murge, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio - spiegano da 3bmeteo.it - su litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d'Otranto da mosso a molto mosso».

Sabato 23 settembre

Tempo stabile e soleggiato in Puglia anche nel fine settimana ma con qualche pioggia al nord della regione. «Su Daunia e Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; su murge e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; su cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio - spiegano gli esperti - .

Domenica 24 settembre

Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d'Otranto da mosso a molto mosso».

Domenica di pioggia in Puglia a causa della «circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sulla Daunia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sul Tavoliere cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. - secondo 3bmeteo.it - Schiarisce in serata; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto mosso».