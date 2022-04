L'intervista/Lacarra (Pd)«Alleanze, profilo basso se non sono con il Pd. Il reset sulle civiche? Prima votiamo»

Onorevole Marco Lacarra, lei è tornato a pieno ritmo nel ruolo di segretario nonostante il commissariamento del Pd pugliese. Come farete a far coincidere la linea nazionale sulle alleanze “pure” con quello che sta accadendo in vista delle comunali?

«La linea nazionale che vede insieme Pd, M5s e la sinistra nel cosiddetto campo largo stiamo provando a riproporla in tutte le amministrazioni che si presenteranno alle amministrative. In Puglia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati