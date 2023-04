In Puglia un po' di Berlino: ecco i tedeschi che scelgono di vivere qui in pensione

Aumenta il numero di tedeschi residenti sulla litoranea di Manduria, attratti dal mare, dal clima e dalle bellezze naturali del territorio. Un fenomeno in fase di crescita, al quale si assiste da un po' di anni nella cittadina messapica, riguarda l'arrivo di stranieri (in particolare tedeschi) che decidono di trasferirsi nella zona marittima.

Negli ultimi dieci anni, la litoranea manduriana che si estende per circa 18 chilometri e comprende Torre Borraco, San Pietro in Bevagna, Specchiarica e Torre Colimena, fa registrare un costante aumento di cittadini teutonici che decidono di stabilirsi in maniera definitiva in uno di questi centri abitati della costa. Si tratta solitamente di anziani pensionati che scelgono di trascorrere l'ultima fase della propria vita in una località tranquilla, vicino al mare e alle riserve naturali.

I numeri

Il numero dei tedeschi che hanno deciso di fissare la propria residenza sulla costa cresce di anno in anno, infatti, si è passati dalle circa 35 unità di residenti stabili del 2010 alle 130 unità attuali e, tale numero, sembra destinato a salire. Infatti, secondo quanto riferisce Hans Peter Schmidt un 71enne originario di Berlino, che funge da portavoce della mini comunità, sono diversi i suoi connazionali che giungono sulla litoranea per trascorrere le ferie estive e in seguito decidono di acquistare un'abitazione e stabilirvi la propria residenza.

I fattori principali che spingono i tedeschi a scegliere di stabilirsi sulla costa manduriana, al primo posto figura la bellezza del paesaggio che comprende: un mare cristallino; ampie spiagge circondate dalle dune cosparse di lussureggiante macchia mediterranea; le riserve naturali; un entroterra ricco di vigneti e uliveti. Inoltre, i nuovi residenti apprezzano moltissimo, l'accoglienza cordiale e la buona cucina, le specialità gastronomiche locali e il clima. Qui c'è un po' di Berlino.