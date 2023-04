Quali sono le Regioni più anziane d'Italia? Ecco la classifica Istat

L’Istat ieri ha pubblicato gli indicatori del bilancio demografico con i numeri divisi per provincia, è impietosa e spiega bene il fenomeno dello spopolamento di alcuni territori. Nel Paese gli over 65 sono sopra il 28%, mentre il tasso di fecondità si aggira intorno all’1,26. Ma qual è la classifica delle Regioni più anziane d'Italia? E com'è la situazione in Puglia?

