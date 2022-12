Maltempo, allerta meteo in Puglia: venti forti e pioggia. Le previsioni per il Ponte dell'Immacolata

Allerta arancione per il maltempo in Salento dalle 20.00 di oggi, sabato 2 dicembre, e per le prossime 24 ore. La Protezione civile regionale segnala un rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento. Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento localizzato sulla Puglia centrale adriatica e lungo i Bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino. Nelle zone interessate dall'allerta sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale e venti da forti e burrasca meridionali. Cosa aspettarsi per il Ponte dell'Immaccolata? Ecco le previsioni.

Il bollettino

Allerta arancione in Puglia, gialla in cinque regioni, compresa la Campania. È quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile nel nuovo bollettino emesso per la giornata di domani. Secondo le previsioni meteo, sono in arrivo in Italia correnti meridionali umide ed instabili, che tendono ad estendersi anche alle aree ioniche peninsulari. L'avviso della Protezione Civile prevede, dal pomeriggio di oggi, venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia, specie settori meridionali, e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, specie settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica, allerta arancione su Puglia, allerta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte di Lazio, Campania e Puglia.

Le previsioni di 3bmeteo

«Attenzione inoltre al vento che soffierà a tratti forte di Scirocco su gran parte del Centrosud, Adriatico, con raffiche anche di oltre 70km/h su Salento, Sicilia e Sardegna», avvertono gli esperti di 3bmeteo.it.

«Con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana – prosegue Ferrara di 3bmeteo – in particolare proprio il Ponte dell’Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni».